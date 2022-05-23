В мире могут возникнуть проблемы с доступностью пищи из-за войны России против Украины.

Мир сталкивается с "идеальным штормом внутри идеального шторма", когда речь заходит о продовольственном кризисе.

Об этом заявил глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет CNN.

По его словам, сейчас мир сталкивается с проблемой роста цен на пищевые продукты. Но с проблемами, связанными с удобрениями и производством пищевых продуктов, "у нас вполне могут возникнуть проблемы с доступностью еды". Он добавил, что если Одесский порт не будет разблокирован, это лишь усугубит проблему.

"В 43 странах есть 49 миллионов людей, которые "стучат в дверь голода", и мир столкнется с голодом, дестабилизацией и массовой миграцией, если мы не опередим проблему", - сказал он.

Бизли подчеркнул, что "на этой неделе в Давосе достаточно лидеров, чтобы покончить с голодом в мире".

Как сообщал УНИАН, Украина не может экспортировать аграрную продукцию из-за того, что российские военные корабли в Черном море блокируют прохождение торговых судов.

В частности, в Украине в апреле удалось экспортировать 1 млн 90 тыс. тонн зерна, тогда как в марте этот показатель составлял лишь около 200 тыс. тонн. До войны аграрии экспортировали около 5 млн тонн в месяц.

Блокада морских портов Украины угрожает глобальной продовольственной безопасности. В частности, это уже привело к росту цен на продовольствие во всем мире. Также эксперты прогнозируют голод в некоторых регионах мира.

Между тем Европейская комиссия запускает комплекс мероприятий "Пути солидарности" чтобы помочь Украине экспортировать сельскохозяйственные товары. По словам европейского комиссара по вопросам транспорта Адины Велян, комплекс мер направлен на интеграцию инфраструктуры Украины и ЕС для вывоза за границу 20 миллионов тонн украинского зерна в течение ближайших трех месяцев.

А генсек ООН Антониу Гуттериш предлагает ослабить санкции против России если она откроет Украине экспорт зерна. Он ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, чтобы открыть экспорт украинских пищевых продуктов на мировые рынки и предотвратить глобальное дефицита продовольствия. В обмен на деблокаду зерновых Гуттериш предлагает вернуть на мировой рынок российский и белорусский калий.

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