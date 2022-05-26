Некоторые районы Африки уже ощущают последствия перебоев с поставками продовольствия из Украины.

Президент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Салл будет добиваться от России и Украины разблокирования экспорта зерна в целях избежания широкомасштабного голода.

Для этого Салл собирается посетить Россию и Украину в ближайшее время, передает Голос Америки.

Африка страдает от перебоев с поставками продовольствия и резкого роста цен на основные товары и рискует получить "катастрофические последствия", если ситуация сохранится, сказал Салл.

"Мы потребовали прекращения огня, окончания войны и выпуска всех продуктов питания... чтобы мир не знал голода после двух лет COVID-19 и почти трех месяцев войны", – сказал Салл.

"Существует множество инициатив, призывающих страны, имеющие запасы (зерна), освободить их... и обеспечить, чтобы Россия могла разблокировать экспорт зерновых из Украины, а также могла экспортировать сама. Такова позиция Африки", – подчеркнул он.

Если блокирование поставок продовольствия будет продолжаться и наступит голод, сказал Салл, "мир не сможет сдержать последствия, потому что они будут масштабными для иммиграции".

Также Салл заявил, что посетит Москву и Киев в качестве председателя Африканского союза, который хочет мира в Украине и призывает к диалогу между двумя сторонами.

Напомним, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, почти половина из 54 стран Африки зависит от импорта пшеницы из России и Украины.

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