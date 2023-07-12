Саммит НАТО. Начну с хорошего.

Во-первых, никто даже не рыпнулся заявить, что Украина не может стать членом НАТО. Даже Венгрия. Так, декларация о присоединении Украины к НАТО не имеет четких дат. Но и нет никаких категорических возражений, которые долго пророчили скептики и русские.

Если честно, надо было быть фанатичным оптимистом, чтобы верить, что НАТО консенсусом прямо сейчас пригласит в свои ряды страну, которая находится в состоянии войны с другой, да еще и ядерной страной

Во-вторых, ПДЧ не будет. Будет мониторинг министров иностранных дел. Это не такая долгая бюрократия, как в случае с ПДЧ. Теоретически, все может свестись к проведению демократических выборов и отказу от нарушения конституционных свобод после завершения военного времени.

Но важно уже сейчас добиться четких критериев, которым должна соответствовать Украина, чтобы потом не было никаких шансов на дальнейшие отговорки.

Также надо уже понимать, что без демократических свобод, прозрачных государственных институтов в НАТО нас никто не возьмет. Какими бы причинами, оправданиями или оскорблениями это ни приукрашивалось.

В-третьих, будут значительные военные программы (G-7, НАТО) и двусторонние и очень конкретные обязательства ключевых западных стран о поддержке Украины. Поддержка США Украины на уровне Израиля – это очень круто.

Теперь о плохом:

1️) пока без официального приглашения. Официальная логика Запада – если будет приглашение, это "спровоцирует Россию" к бесконечной войне и в результате затянет в войну и страны НАТО. Запад хочет сначала увидеть хоть какой-то свет в конце тоннеля.

2️) пока без даты. Война может тянуться долго, и критерии "завершения войны", после чего Украина может присоединиться к НАТО, непонятны. Это выход на границу 1991-го? 2014-го? Смена режима в России? Хочется, конечно, ожидать большего. Но чем выше ожидания, тем отдаленнее становится перспектива "завершения войны" и вступления в НАТО.

А выводы из всего этого таковы: если честно, надо было быть фанатичным оптимистом, чтобы верить, что НАТО консенсусом прямо сейчас пригласит в свои ряды страну, которая находится в состоянии войны с другой, да еще и ядерной страной. Страх потерять благополучие для сытого мероприятия всегда был хоть и не единственным, но мощным драйвером государственных решений.

Хотя война – это однозначно самое большое препятствие для вступления Украины в НАТО, нормы демократии, необходимые для вступления в альянс никто не отменял и отменять не будет. Поэтому это, хоть и второй, но так же жизненно необходимый вопрос, который необходимо решить.

Финальный вывод: саммит НАТО в Вильнюсе пока выглядит как отложенная шахматная партия. Дебют разыгран, но все главные ходы еще впереди. Они могут быть сделаны и на следующем саммите в Вашингтоне в апреле 2024 года. И все еще с очень хорошими шансами для Украины. Но и с ожиданием хоть какой-то перспективы мира и с возвращением, как это ни "странно", к прозрачной демократии.

Сергей Таран, политолог, директор Международного института демократий