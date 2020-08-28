Американские дипломаты заверили, что санкции против РФ останутся в силе, пока она не вернет Украине контроль над восточной границей на Донбассе.

В Соединенных Штатах Америки призывают Российскую Федерацию вывести вооружение и силы с востока Украины по случаю 6-й годовщины Иловайской трагедии.

Об этом говорится в заявлении Посольства США в Украине в Twitter.

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"Мы с грустью вспоминаем тех, кто пожертвовал своей жизнью в Иловайске в эти дни шесть лет назад, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины. Россия должна полностью выполнить свои Минские обязательства, вывести свое оружие и возглавляемые ею силы, поддержать расформирование вооруженных формирований, которые действуют на востоке Украины, и вернуть Украине контроль над международно признанным границами Украины", - отмечается в сообщении.

"США будут продолжать соответствующие санкции против России, пока она полностью не выполнит свои Минские обязательства", - заявили американские дипломаты.

Иловайская трагедия 2014 года: что произошло

В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

По официальным данным, вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен.

Вместе с тем парламентская временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.

Генпрокуратура 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий под Иловайском в августе 2014 года. Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии было военное командование РФ.

21 августа 2020 года в офисе генпрокурора заявили, что единственным фактором, приведшим к трагическим событиям под Иловайском, является военная агрессия Вооруженных сил РФ.

Отмечается, что по результатам расследования агрессивной войны РФ против Украины в целом на это время привлечено к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 чиновник. Указанные лица объявлены в розыск.

Кроме того, в суд направлены 48 обвинительных актов в отношении 51 лица, а приговоры украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 граждан РФ, среди них трое военнослужащих ВС РФ.

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Автор: Виталий Саенко