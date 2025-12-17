Отмечается, что предыдущие британские правительства вели бессмысленные переговоры об использовании этих денег.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер одобрил передачу Украине 3,3 миллиарда долларов выручки от продажи футбольного клуба "Челси". Данное решение поможет выйти из трехлетнего тупика и использовать средства по назначению.

Издание Bloomberg пишет, что этот шаг позволит передать Киеву деньги, которые были заморожены на банковском счете в Великобритании с тех пор, как российский олигарх Роман Абрамович продал клуб в 2022 году, когда попал под санкции за связи с Владимиром Путиным после полномасштабного вторжения России в Украину.

Абрамович продал футбольную команду консорциуму во главе с американским инвестором Тоддом Боэли в мае 2022 года, ранее заявив, что намерен направить выручку от продажи "жертвам войны в Украине". Однако после оформления сделки деньги заморозили, поэтому их нельзя было использовать без лицензии Британского управления по осуществлению финансовых санкций, подразделения Министерства финансов.

Видео дня

Предыдущие правительства Великобритании заявляли, что эти средства нужно использовать для гуманитарной помощи Украине, и пытались договориться с Абрамовичем.

В среду, 17 декабря, Министерство финансов Британии заявило, что выдаст необходимую лицензию. В ведомстве заявили, что рассмотрят любое предложение Абрамовича о добровольном пожертвовании денег на гуманитарные цели для Украины, и охарактеризовало это как его последний шанс выполнить свое обещание. В противном случае Великобритания подаст на него в суд, чтобы использовать средства.

"Это правительство готово обеспечить его исполнение через суды, чтобы каждый пенни достался тем, чьи жизни были разрушены незаконной войной Путина", — заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

Замороженные средства Абрамовича от продажи "Челси"

Украина должна была получить средства, вырученные Романом Абрамовичем от продажи "Челси". Сообщалось, что деньги доложны были поступить на счет фонда, который возглавляет бывший исполнительный директор UNICEF в Великобритании Майк Пенроуз, и потрачены на восстановление образовательных учреждений, медицинскую помощь и прочее.

Позже The Times писало, что миллиарды Абрамовича все еще недоступны для Украины. Юрисконсульт организации Redress Лира Найтингейл заявила, что средства остались неиспользованными по неизвестной причине.

5 июня 2025 года издание The Telegraph писало, что замороженные деньги Абрамовича могут никогда не попасть в Украину, а правительство Великобритании знало об этом с самого начала.

Вас также могут заинтересовать новости: