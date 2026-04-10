Зеленский рассказал об архитектуре безопасности Европы в случае выхода США из НАТО

Безопасность Европейского Союза будет невозможна без участия Украины, Турции, Великобритании и Норвегии.

Европейскому Союзу понадобятся дополнительные страны для обеспечения безопасности в случае выхода США из НАТО, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для подкаста The Rest Is Politics.

"Если Соединенные Штаты действительно задумываются о выходе из НАТО, то безопасность Европы будет основываться исключительно на Европейском Союзе. Но не в его нынешнем виде. Я считаю, что Европейский Союз находится в ситуации, когда ему нужны дополнительные страны", – убежден Зеленский.

В частности, по его мнению, этими странами должны стать Великобритания, Украина, Турция и Норвегия. "Это четыре сильные страны, которые являются частью Европы. Вместе армии Великобритании, Украины и Турции сильнее российской. Без Украины и Турции Европа не может сравниться с Россией. С этими четырьмя странами можно контролировать моря, иметь защищенное небо и крупнейшие сухопутные силы", – подчеркнул Зеленский.

Как пояснил президент Украины, речь идет не о наступлении:

"Когда Россия принимает решение иметь армию численностью 2,5 миллиона человек к 2030 году, Европа должна думать о безопасности и о том, как сохранить свою независимость".

Он напомнил, что Великобритания была членом Европейского Союза. Кроме того, существуют опасения относительно сельского хозяйства в случае с Турцией. "Но со всем этим можно справиться, если экономика действительно сильна. Однако безопасность – на первом месте, а экономика – на втором. Не наоборот", – отметил президент Украины.

Что этому предшествовало

Напомним, что 9 апреля президент США Дональд Трамп встречался с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте для обсуждения возможности выхода США из Альянса.

По данным издания Politico, Трамп во время закрытой встречи с Рютте резко раскритиковал союзников по НАТО и высказал претензии из-за нежелания европейских стран поддержать американо-израильские действия против Тегерана.

На фоне заявлений Трампа о желании вывести США из Альянса в Европе уже заявляют о необходимости искать альтернативу НАТО.

В то же время, несмотря на угрозы и гнев президента США Дональда Трампа по поводу отказа союзников по НАТО помочь в военной кампании против Ирана, его риторика пока не подкреплена никакими признаками конкретных действий.

