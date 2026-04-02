Блеф Трампа: Politico узнал, могут ли на самом деле США выйти из НАТО

Выход из НАТО требует обсуждений и четко определенной процедуры, которая еще даже не началась. А в целом, таким поступком Трамп похоронит не только свое политическое будущее, но и всех республиканцев.

Несмотря на угрозы и гнев президента США Дональда Трампа по поводу отказа союзников по НАТО помочь в военной кампании против Ирана, его риторика пока не подкреплена какими-либо признаками конкретных действий.

Дипломаты НАТО, помощники конгрессменов и представители Пентагона сказали, что администрация Трампа не провела необходимых обсуждений для выхода из альянса, пишет Politico.

По словам двух дипломатов НАТО, США не начали никаких дебатов внутри альянса и не издали директив относительно роли Вашингтона в альянсе. По словам высокопоставленного помощника сенатора, администрация Трампа не уведомила Конгресс о предстоящем выходе.

"Нет никаких доказательств того, что это правда", - сказал помощник.

Издание отметило, что хотя Трамп может внезапно заявлять о пересмотре роли Вашингтона в альянсе, но путь к выходу из НАТО будет усеян юридическими препятствиями и, вероятно, столкнется с протестами со стороны сенаторов.

"Угрозы Трампа редко приводят к структурному разрыву с НАТО. Не будем забывать, что альянс по-прежнему служит основным стратегическим интересам США", - прокомментировал один из дипломатов НАТО.

Угроза Трампа выглядела как "очередной блеф", добавил он.

Риторика Трампа была призвана "заставить союзников по НАТО предпринять видимые действия", включая помощь Франции и Великобритании в урегулировании ситуации в проливе, заявил второй дипломат НАТО.

Но, как отметило издание, последняя риторика Трампа относительно участия Америки в НАТО была экстремальной даже по его меркам.

Что думают в Сенате

Последние комментарии Трампа вызвали быструю негативную реакцию, включая двухпартийное заявление сенаторов Митча Макконнелла (республиканец) и Криса Кунса (демократ), которые категорически заявили, что США "останутся" в НАТО.

"Могу пообещать: Сенат не проголосует за выход из НАТО и отказ от поддержки наших союзников только потому, что Трамп расстроен тем, что они не согласились с его безрассудной войной", - написал лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер в X.

Даже бывшие чиновники администрации Трампа были озадачены тем, что Белый дом пытается заставить страны НАТО сотрудничать в американо-израильской войне после того, как потребовал от них усиления обороны собственного континента.

"После года постоянных настойчивых требований к европейцам о том, что "вам нужно больше делать в Европе", сейчас худшее время, чтобы прийти и сказать: "На самом деле, теперь мы просто выйдем из этого проекта"", - сказал бывший чиновник администрации Трампа.

Даже некоторые республиканцы заявили, что это окажется опасным политическим риском.

"Если он действительно намерен вывести нас из НАТО, я думаю, его президентство никогда не восстановится. Республиканцы также не смогут выставить команду, способную побеждать на национальном уровне, в течение нескольких последующих избирательных циклов, - сказал член палаты представителей Дон Бэкон.

Трамп всегда может нарушить закон и выйти из НАТО без одобрения Конгресса. Но в таком случае он может оказаться в невыгодном положении в судебном процессе. Дело в том, что закон устанавливает четкий юридический запрет на односторонний выход из Североатлантического договора, основополагающего документа НАТО, что поставит администрацию США в невыгодное положение в апелляционных делах, если возглавляемые демократами штаты или граждане США, имеющие деловые интересы в Европе, решат подать иск.

"Если президент Трамп это сделает, ему предстоит юридическая борьба, и далеко не факт, что он выиграет", - сказал Скотт Андерсон, старший редактор некоммерческого издания Lawfare.

Чего опасаются в Европе

Европейские чиновники опасаются, что Трамп может попробовать другой подход: остаться в альянсе, но лишить НАТО внимания на высоком уровне и военных ресурсов. Они опасаются, что риторика Трампа уже сделала НАТО бессмысленным.

"С Трампом у власти НАТО ничего не стоит. У нас может быть НАТО, но у нас больше нет альянса. Мы выжидаем, но ущерб огромен", - сказал немецкий чиновник.

Заявления Трампа о НАТО

Еще в свой первый приход ко власти Трамп нещадно критиковал НАТО. Он всячески заятавлял европейские страны делать больше взносов в альянс.

Во время второго президентства Трамп продолжил свою риторику, однако черьезно она обострилась, когда европейские члены НАТО не откликнулись на призыв Трампа вступить вместе с ним в войну против Ирана. После этого он решил пригрозить Европе, что США выйдут из НАТО.

