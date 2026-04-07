Угрозы Трампа о выходе из НАТО побуждают Европу искать альтернативу, - МИД Испании

По словам министра иностранных дел Испании, НАТО является взаимовыгодным альянсом как для европейцев, так и для американцев.

Недавняя критика США в адрес союзников по НАТО и угрозы выйти из альянса заставляют европейские страны искать альтернативные механизмы обеспечения безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, цитирует Reuters.

В издании напомнили, что после того, как страны Европы отказались отправить свои военно-морские силы для открытия Ормузского пролива для мирового судоходства после начала американо-израильской войны против Ирана 28 февраля, президент Дональд Трамп заявил, что думает о выходе из альянса.

Альбарес подчеркнул, что решение полностью зависит от Трампа, однако добавил, что союзники по НАТО были полностью солидарны с Вашингтоном после терактов 11 сентября 2001 года.

"НАТО является взаимовыгодным альянсом как для европейцев, так и для американцев... Но замечания администрации США и ее новые позиции по евроатлантической безопасности побуждают нас, европейцев, сделать шаг вперед в вопросах нашего суверенитета и обороны. Мы должны взять безопасность и сдерживание наших граждан в свои руки", - призвал дипломат.

По его словам, для этого ЕС должен двигаться в направлении создания общеевропейской армии и интеграции оборонных отраслей, а также создать единый цифровой рынок и союз рынков капитала.

В Reuters отметили, что левое правительство Испании стало одним из самых ярых критиков войны против Ирана, которую оно называет незаконной и безрассудной. Страна закрыла свое воздушное пространство для американских самолетов, участвующих в ударах, а также запретила им пользоваться совместными военными базами на юге Испании. В то же время Трамп пообещал принять ответные меры против Испании, введя торговые пошлины.

Ранее Дональд Трамп заявил, что сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не вернуть. Он отметил, что срок его ультиматума Ирану подходит к концу.

"Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако, теперь, когда у нас произошла полная и тотальная смена режима, когда преобладают другие, более разумные и менее радикальные умы, возможно, произойдет что-то революционно прекрасное, кто знает?" - спросил президент США.

Также Трамп ошеломил признанием, с чего начался конфликт между США и НАТО. Он сказал, что его напряженные отношения с НАТО начались из-за спора вокруг Гренландии.

Кроме того, президент резко раскритиковал партнеров по НАТО за отказ поддержать США в конфликте с Ираном. По его словам, союзники не предоставили военные базы и воздушное пространство, отказались направлять корабли и не поддержали операции в районе Ормузского пролива.

