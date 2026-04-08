Трамп решил обсудить с Рютте выход США из НАТО, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп обсудит возможность выхода страны из НАТО на сегодняшней встрече с генсеком альянса Марком Рютте. Об этом пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт заявила на пресс-конференции.

"Это нечто, о чем президент уже говорил, и что-то, что сегодня он обсудит с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и, вероятно, выскажется по этому поводу после этой встречи", - так она ответила на вопрос, рассматривает ли Трамп выход из НАТО.

Она также пересказала нынешнюю позицию президента США по отношению к альянсу:

Видео дня

"У меня есть прямая цитата президента США по поводу НАТО: "Их испытали на прочность, и они провалились". И я бы хотела добавить, что это очень печально, что НАТО отворачивается от американского народа последние шесть недель. Хотя именно американский народ финансировал их оборону".

Ливитт отметила, что Трамп ожидает "откровенного и честного разговора" с Рютте.

Критика НАТО Трампом

Трамп ранее заявлял, что "серьезно рассматривает выход из НАТО". Президент США назвал НАТО "бумажным тигром" и заявил, что выход Америки из договора об обороне теперь "не подлежит пересмотру". Он также обсудил вопрос выхода из альянса со своими советниками.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что недавняя критика США в адрес союзников по НАТО и угрозы выйти из альянса заставляют европейские страны искать альтернативные механизмы обеспечения безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: