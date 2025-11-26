Участник переговоров в Женеве: Украина отказалась вносить какие-либо изменения в Конституцию

Было озвучено, что никакие признания Украина не примет, никаких изменений в Конституцию вносить не будет.

Украинская переговорная группа в Женеве не имела полномочий обсуждать территориальные вопросы, а только очертила красные линии, что никаких изменений в Конституцию вносить не будем.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента и представитель украинской делегации на переговорах с США в Женеве Александр Бевз в эфире программы "Свобода Live".

По его словам, неоднократно украинская сторона говорила, что наша позиция заключается в том, что любое обсуждение территориальных вопросов должно базироваться на двух вещах. Первое - текущая линия соприкосновения должна служить основой для таких обсуждений. Во-вторых, уровень обсуждения этих вопросов - это лидерский уровень.

"И когда речь шла о предыдущих форматах, когда, например, мы трижды встречались с россиянами обсудить вопрос прекращения огня, российская сторона инициировала обсуждение на техническом уровне, в частности, и этих чувствительных вопросов. Мы всегда говорили о том, что мы не уполномочены. И, кстати, так же нас президент не уполномочил принимать какие-либо решения в Женеве по территориальным вопросам. Мы озвучили, что никакие признания Украина не примет, никаких изменений в Конституцию Украина вносить не будет. И это те красные линии, которые очертил украинский народ", - сказал Бевз.

Кроме того, он отметил, что позиция Украины до сих пор заключается в том, что членство в НАТО - "лучшая, самая оптимальная гарантия", однако реальность заключается в том, что среди стран-членов НАТО есть такие, которые не поддерживают вступление Украины в Альянс. Пока по этому поводу в НАТО нет консенсуса, Украина обсуждает альтернативу.

"Для того, чтобы гарантии безопасности были эффективными, Украине должно быть предложено не декларативно, а на уровне юридически обязывающего ратифицированного документа или ряда документов, что-то, что будет воспроизводить подход к гарантиям безопасности, что условно можно назвать "по типу статьи пять", - отметил советник руководителя ОП.

Мирное соглашение - уступки России

Как сообщал УНИАН, резидент США Дональд Трамп заявил, что главной уступкой, на которую пойдет Россия в контексте мирного соглашения с Украиной, будет то, что она просто прекратит воевать.

На уточняющий вопрос, на какие возможные территориальные уступки может пойти Украина для мирного урегулирования, Трамп сказал:

"Если вы посмотрите на то, как все сейчас развивается, то все идет в одном направлении. Так что эта земля через несколько месяцев и так может оказаться у России. Так что же вы, хотите воевать и потерять еще 50-60 тысяч человек? Или вы хотите сделать что-то сейчас? В некоторых случаях земля идет и в обратном направлении. Они ведут переговоры, они хотят закончить это".

