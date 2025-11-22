В состав делегации для консультаций, которые пройдут в Швейцарии, вошли 9 высокопоставленных чиновников. Делегацию Украины возглавил Ермак.

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации для консультаций с международными партнерами по окончанию войны.

Об этом сообщили в Офисе президента и добавили, что готовы работать максимально быстро для достижения результата. "Украина никогда не хотела этой войны и сделает все, чтобы закончить ее достойным миром. Украина никогда не будет преградой для мира, и представители украинского государства будут защищать справедливые интересы украинского народа и основы европейской безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, сам Зеленский уже обнародовал указ №854/2025, в котором указано, кто из чиновников вошел в делегацию.

Отмечается, что для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира образована делегация, в состав которой вошли:

Андрей Ермак - руководитель Офиса президента Украины, глава делегации;

Рустем Умеров - секретарь Совета национальной безопасности и обороны;

Кирилл Буданов - начальник Главного управления разведки Минобороны;

Андрей Гнатов - начальник Генерального штаба ВСУ;

Олег Иващенко - председатель Службы внешней разведки Украины;

Сергей Кислица - первый заместитель Министра иностранных дел;

Евгений Острянский - первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны;

Александр Поклад - заместитель председателя Службы безопасности Украины;

Александр Бевз - советник руководителя Офиса президента Украины.

Согласно указу, главе делегации разрешается вносить по согласованию с Зеленским изменения в состав делегации Украины; привлекать к работе делегации работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций (по согласованию с их руководителями), научных советников, экспертов (по согласию).

Кроме того, Зеленский поручил Кабмину финансово обеспечить работу делегации.

Между тем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров уже анонсировал, что консультации начнутся на днях в Швейцарии.

"Начинаем консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения. Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов. Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и который, прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов", - детализировал он.

"Мирный план" Трампа

Так называемый мирный план США по Украине неожиданно появился несколько дней назад. Он разрабатывался американцами в тесном сотрудничестве с Кремлем. Ни Европа, ни Украина участия в создании плана не принимала.

Украинские власти осторожно прокомментировали этот план, не спеша его отвергнуть, хотя Европа сразу заявила, что этот документ основан на полной капитуляции Украины. В обращении к украинцам Зеленский сообщил, что готов работать над этим "мирным планом".

