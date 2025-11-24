Окончательной редакции документа еще нет, потому что еще нужно значительно дорабатывать текст.

В Женеве во время вчерашней встречи украинской и американской делегаций внесены существенные изменения в первоначальный проект "мирного плана", который США передали Украине на прошлой неделе.

Самые сложные вопросы плана будут решаться во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, сообщил советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Александр Бевз в эфире Общественного.

"Самое важное, что тот вариант, который видела вся Украина и весь мир, и который вызвал очень много вопросов, претерпел существенные изменения... Окончательной редакции документа пока нет. Есть рабочая версия. И главная причина заключается в том, что некоторые вопросы вынесены за скобки технических делегаций, которые встречались в Женеве. Часть вопросов, которые являются самыми сложными, будут решаться президентами. Их немного, но они представляют наибольший общественный интерес", - сообщил Бевз.

По его словам, тактика украинской делегации заключалась в том, чтобы донести определенные моменты до американской стороны, и в частности, что предложения США можно разделить на 4 разных блока:

"Если разделить этот документ на несколько блоков, то некоторые пункты надо убрать вообще, потому что они касаются сотрудничества США и РФ... Почему президент Украины должен ставить свою подпись под этим пунктом? Выносите это в отдельный документ, если вы хотите что-то подписывать с россиянами".

Также, по его словам, в американском проекте было много пунктов, где можно "согласиться по сути". "Некоторые совсем без изменений, а некоторые надо откорректировать, но, по сути, они соответствуют украинским национальным интересам. Их поправили", - сообщил Бевз.

Еще один блок - это вопросы, которые должны обсудить лидеры Украины и США.

Вместе с тем, есть вопросы, которые нельзя решать без европейских партнеров, в том числе относительно российских замороженных активов.

"Поэтому, когда мы говорим о каком-то документе, как результат Женевы, это определенная промежуточная редакция, которая должна быть доработана с учетом этого распределения, о котором я вам отметил", - сказал Бевз.

Переговоры по "мирному плану" США

Как сообщал УНИАН, сегодня украинская делегация возвращается в Киев из Женевы. Представители Украины должны отчитаться президенту Владимиру Зеленскому о результатах переговоров. По итогам докладов будут определяться дальнейшие шаги.

23 ноября в Женеве состоялись отдельные встречи делегаций Украины и США, а также представителей ведущих стран Европы. На этих встречах обсуждались переданные Украине предложения из 28 пунктов по прекращению войны. Первоначальная версия предложений от США предусматривала ограничение численности ВСУ, закрепление в Конституции Украины отказ от членства в НАТО, и сохранение за Россией всех оккупированных украинских территорий. США предлагали признать оккупированные Крым и Донбасс российским.

