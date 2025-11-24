Против этого условия все время выступает Кремль, но украинская делегация донесла американцам, что трудно о чем-то договариваться, когда на украинцев летят ракеты и дроны.

Делегация Украины во время встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа донесли позицию, что трудно вести переговоры, когда каждую ночь Росси запускает сотни ударных дронов и убивает гражданское население.

Поэтому, как отметил советник руководителя Офиса президента Александр Бевз в эфире Суспільне, прекращение огня является первоочередной предпосылкой к началу переговоров об окончании войны.

"Что в плане на 28 пунктов, который видел весь мир, что в рабочем проекте, который никто не видел - прекращение огня есть. В документе, который сначала распространялся - это пункт 28, в котором было указано, что как только стороны достигают согласия по этой мирной рамке, начинается прекращение огня", - сказал Бевз.

Также он рассказал, какие уточнения к этому пункту украинская сторона привезла в Женеву.

"Для нас прекращение огня всегда было первым, я бы сказал "нулевым условием" начала мирного процесса. Потому что вести переговоры очень трудно, когда у тебя сотни "шахедов" каждую ночь летают и людей убивают... И поэтому мы просили: давайте прекращение огня и начинаем переговоры. Россияне на это не соглашались. Поэтому, в женевских переговорах мы объясняли американской стороне, что нам важно прописать не только прекращение огня после согласования этой рамки, а что оно должно быть полным, безусловным, что оно должно быть на суше, в море, в воздухе, и покрывать все аспекты боевых действий для того, чтобы действительно быть эффективным", подчеркнул Бевз.

Советник Ермака уверяет, что для Украины прекращение огня является одним из ключевых приоритетов, который должен предшествовать переговорам и встрече лидеров для обсуждения уже конкретного мирного договора.

Переговоры о "мирном плане" США

Как сообщал УНИАН, вчера, 23 ноября, украинской делегации удалось убедить американскую сторону внести существенные изменения в первый проект из 28 пунктов. В то же время, окончательная редакция документа требует доработки. Вместе с тем, самые сложные вопросы будут решаться президентами.

