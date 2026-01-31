Не только территории: в Кремле дали новый сигнал о мирных переговорах, - ISW

Кремль не планирует уступок ни в каких вопросах.

Кремль не согласился с позицией США о том, что вопрос контроля над Донбассом остается единственным нерешенным препятнствием на мирных переговорах между США, Украиной и Россией. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, госсекретарь США Марко Рубио заявил 28 января, что США, Украина и Россия сузили круг мирных переговоров до "одного центрального вопроса", касающегося Донбасса. Однако помощник Путина Юрий Ушаков, который в последние месяцы часто является единственным представителем Кремля, комментирующим американо-российские переговоры, не согласился такой характеристикой.

Ушаков также заявил, что территориальные вопросы являются "самыми важными", но "многие другие вопросы остаются" на повестке дня.

Аналитики отмечают, что такие заявления Ушакова сигнализируют о том, что Кремль продолжает создавать внутриполитическую информационную обстановку, чтобы оправдать отказ России идти на уступки ради мирного урегулирования путем переговоров.

Мирные переговоры

Следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине намечен на 1 февраля в Абу-Даби.

29 января спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что во время последней встречи в Абу-Даби удалось достичь "значительного прогресса" по завершению войны РФ против Украины.

Тем временем в Европе отмечали, что Россия не относится серьезно к переговорам в Абу-Даби, но довольна тем уровнем уступок, которые США выдвинули Украине для попытки заключения мирного соглашения.

