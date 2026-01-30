Посол США при НАТО Уитакер ответил, когда решится вопрос с Донбассом

Уитакер добавил, что РФ продолжает вести войну и продолжает терять "тысячи солдат в день".

О том, смогут ли Украина и Россия прийти к согласию в вопросе территорий, станет известно уже в ближайшие недели.

Такой анонс сделал посол США при НАТО Мэттью Уитакер в X. Он повторил еще раз, что все противоречия между Украиной и РФ сводятся к вопросу территорий. Но уже в ближайшие недели станет известно, удастся ли двум странам договориться.

"Я видел общедоступный отчет, в котором говорилось, что с начала войны вместе потери с обеих сторон составляют 2 млн человек. Это катастрофически", - заявил он.

Переговоры об окончании войны в ОАЕ

Следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине намечен на 1 февраля в Абу-Даби.

29 січня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що під час останньої зустрічі в Абу-Дабі вдалося досягти "значного прогресу" щодо завершення війни РФ проти України.

Того ж дня високий представник Євросоюзу Кая Каллас сказала, що РФ не ставиться серйозно до переговорів в Абу-Дабі, але вдоволена тим рівнем поступок, котрі США висунули Україні для спроби укладення мирної угоди.

"Це важливо зрозуміти. Якщо ви подивитися на ці переговори в Абу-Дабі, то побачите, що росіяни не представлені на такому рівні, який має право ухвалювати рішення. Тож вони не ставляться до цього серйозно", - наголосила Каллас.

