Украинские дипломаты обвинили правительство Венгрии в дискриминации украинских венгров.

Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Венгрии в связи с запретом на въезд в ЕС для командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди. Об этом в соцсети Х сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.

"Посла Венгрии вызвали в МИД Украины. Ему вручили ноту протеста в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства в Украине, в частности нашего защитника венгерского происхождения, которому запретили въезд в страну его предков", - говорится в заявлении министра.

Сибига призвал венгерские власти "воздерживаться от недружественных действий" и восстановить конструктивный диалог между государствами. Он подчеркнул, что Киев открыт к такому диалогу.

Венгрия запретила въезд "Мадяру"

Как писал УНИАН, в течение августа Силы беспилотных систем ВСУ, которыми командует уроженец Закарпатья Роберт Бровди (позывной "Мадяр"), несколько раз нанесли удары по нефтепроводу "Дружба" на территории государства-агрессора. Как следствие, Венгрия и Словакия временно потеряли возможность получать дешевую российскую нефть.

Правительство Венгрии неоднократно публично возмущалось украинскими ударами по "Дружбе". Дошло до того, что венгерский премьер Виктор Орбан пожаловался на эти удары лично президенту США Дональду Трампу, с которым имеет дружеские отношения.

А уже сегодня стало известно, что правительство Венгрии запретило въезд Роберту Бровди не только на венгерскую территорию, а вообще на территорию Шенгенской зоны. После этого глава польского МИД публично пригласил "Мадяра" в Польшу.

