Глава МИД Польши поддержал командующего Сил беспилотных систем после запрета въезда в Венгрию.

Венгрия запретила въезд в страну командующему Сил беспилотных систем Роберту "Мадьяру" Бровди, который является этническим венгром. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети Х пригласил его на отдых в свою страну.

"Командир "Мадьяр": если вам нужен отдых, а Венгрия не пускает, пожалуйста, приезжайте к нам в Польшу", - предложил Сикорский.

Также он добавил, что в то время, как российские ракеты сеют смерть в Киеве, Венгрия запретила въезд этническому венгру "Мадьяру", который осмелился бороться за свободу Украины.

Глава МИД Польши также оставил свое предложение под заявлением своего венгерского коллеги Петера Сийярто, в котором он пояснил, что запрет на въезд в Венгрию приняло правительство этой страны "Мадьяру" в ответ на нанесенные удары украинскими военными по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые привели к повреждению нефтепровода "Дружба" и временному прекращению поставок нефти в Венгрию.

Запрет на въезд в Венгрию "Мадьяру"

Ранее УНИАН сообщал, что "Мадьяр" назвал главу МИД Венгрии "танцором на костях". Он отметил, что прибудет на родину своего отца уже после венгерского политика. "Мадьяр" отметил, что настоящих мадьяр в Венгрии хватает, поэтому когда-то венгерский министр им надоест. Также "Мадьяр" отметил, что венгерские политики не могут запретить ему посещать страны Шенгенской зоны, потому что это не в их компетенции.

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на заявления министра иностранных дел Петера Сийярто отметив, что если российская труба важнее украинских детей, убитых Россией сегодня утром, - это моральный упадок. Сибига добавил, что Венгрия оказалась на ложной стороне истории. Также глава МИД Украины добавил, что мы дадим зеркальный ответ.

