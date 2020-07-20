Испанский апелляционный суд подтвердил прекращение предварительного расследования против Степана Черновецкого

1 июля 2020 Апелляционный суд Барселоны окончательно подтвердил решение о прекращении предварительного расследования против Степана Черновецкого, украинского бизнесмена и основателя Chernovetskyi Investment Group.

Напомним, что в октябре 2019 испанский суд прекратил предварительное расследование, которое велось против Степана с 2014.

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«Апелляционный суд Барселоны отклонил апелляцию прокуратуры, оставив в силе решение суда первой инстанции, и окончательно прекратил дело. Таким образом, суды во второй раз подтвердили законность инвестиций Степана Черновецкого в Испанию и его бизнеса в стране», – отмечают Martell Abogados, испанские адвокаты Степана Черновецкого.

Как ранее сообщалось, испанские прокуратура и суд длительное время сохраняли режим секретности в деле и не давали возможности защите ознакомиться с материалами следствия. Сторона защиты по собственной инициативе предоставила суду аудиторские и юридические отчеты о законности происхождения средств, инвестированных в Испанию.

«Мне было принципиально важно восстановить справедливость. Я потратил много времени и усилий для этого, и решение апелляционного суда ставит точку в этом вопросе. Я рад, что мы наконец можем сосредоточиться на бизнесе и развитии, а не на защите от необоснованных обвинений», – говорит Степан.

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