Как сообщили УНИАН источники в правоохранительных органах, речь идет о действующем народном депутате от запрещенной партии ОПЗЖ Федоре Христенко.

На территории Украины народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ", который находился в розыске по подозрению в государственной измене.

Как сообщила Служба безопасности Украины, по данным следствия, фигурант был завербован ФСБ РФ задолго до начала полномасштабного вторжения и активно выполнял задачи российской спецслужбы.

Среди прочего, по материалам дела, подозреваемый народный депутат наладил эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины.

В июле этому народному депутату было сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 ("государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения");

ч. 2 ст. 369-2 ("злоупотребление влиянием").

Сегодня, после его задержания он был доставлен в суд, который применил к нему ранее избранную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

По данным источника, он - топовый агент ФСБ РФ (резидент), который отдельно отвечал за усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

По данным источника Христенко находился в тесных отношениях с частью руководителей НАБУ. Среди них - один из начальников межрегиональных управлений детективов Руслан Магамедрасулов, которого СБУ задержала в июле по подозрению в ведении бизнеса с РФ.

Дело Магамедрасулова

21 июля правоохранители задержали одного из руководителей детективов НАБУ по подозрению в ведении бизнеса в России. Отмечалось, что "разоблачили на ведении бизнеса в РФ одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова".

