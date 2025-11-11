По словам экспертов, все зависит от возраста и состояния здоровья животного.

Коты могут казаться независимыми животными, но научные исследования показали, что они могут страдать от одиночества и стресса, что может повлиять на их поведение, пишет Journals of India.

Издание указывает, что понимание этих особенностей является жизненно важным для любого владельца кота, который хочет, чтобы его любимец оставался счастливым и здоровым.

Многие хозяева считают, что их любимцы прекрасно чувствуют себя, проводя долгие часы или даже дни в одиночестве, но научные исследования рисуют более сложную картину эмоционального здоровья кошек.

Указывается, что исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, предоставляет четкие доказательства того, что коты, которых оставляют надолго наедине, а именно более чем на 6 часов в день, часто проявляют признаки тревоги от разлуки и одиночества.

В материале говорится, что такие коты могут проявлять следующие формы поведения, как неадекватное мочеиспускание, чрезмерное мяуканье, разрушительное царапанье и апатию. Согласно исследованию, более 10 % кошек, которые регулярно остаются наедине в помещении, сталкиваются с этими психологическими проблемами. Это указывает на глубокое влияние на их психическое благополучие и качество жизни.

Отвечая на вопрос, как долго кошек можно оставлять одних, следует учитывать такие факторы, как возраст, состояние здоровья и окружение. Например, здоровых кошек не стоит оставлять в одиночестве более чем на 24 часа, а максимальный срок составляет 48 часов.

Добавляется, что котятам, пожилым котам или котам с проблемами со здоровьем необходим почти постоянный надзор, чтобы не допустить возможных рисков со здоровьем и чрезмерного стресса.

Подчеркивается, что обеспечение кота такими необходимыми вещами, как еда, вода и чистая корзина для туалета, является лишь базовым минимумом. Также важно удовлетворять потребности кота в умственной стимуляции. То есть, интерактивные игрушки, конструкции для лазания и кормушки-головоломки являются хорошими способами занять кота, когда он остается один дома.

Издание поделилось, что некоторые владельцы считают, что наличие второго кота уменьшит чувство одиночества и тревоги у домашнего любимца, но надо тщательно изучить, совместимы ли животные.

Новейшие исследования показывают, что коты являются социально сложными животными, но они способны формировать значимые связи с людьми и другими домашними животными.

"Эмоциональное здоровье кошек в значительной степени зависит от регулярного взаимодействия", - отметила эксперт по поведению кошек Лиза Нгуен.

