Еврокомиссар по вопросам расширения, восточного соседства, восстановления Украины, словенка Марта Кос считает, что Евросоюз существует для того, чтобы обеспечить мир в Европе.
"Это не то, что приходит просто так, а то, за что нужно бороться", - заявила она в интервью DW.
Одним из примеров такой борьбы для Кос является Украина.
"Удивительно, что украинцы делают сегодня. Пока на их страну падают бомбы, они ведут переговоры о вступлении в ЕС и проводят необходимые реформы - а реформ предстоит еще очень много", - отметила еврокомиссар.
По словам Кос, она намерена сделать все возможное, чтобы Украина стала членом ЕС, возможно, даже до 2030 года.
Немаловажной проблемой для стран-кандидатов на вступление в Евросоюз она назвала агрессивную российскую пропаганду, приводя в пример Молдову:
"Они вкладывают миллионы евро, чтобы помешать Молдове пойти по европейскому пути. Они очень агрессивны и распространяют ложь, пытаясь убедить граждан страны, что "если вы пойдете по европейскому пути, то будет такая же война, как в Украине. Если вы станете членом ЕС, то вы потеряете свою идентичность". Я родом из страны, которая меньше Молдовы, и на самом деле членство в ЕС сохраняет нашу идентичность".
Вступление Украины в ЕС
Ранее Марта Кос заявила, что несмотря на все вызовы, цель Украины стать членом Европейского Союза до 2030 года остается реальной.
По ее словам, "Украина действительно очень-очень быстро продвигается", но нужно учитывать, что есть кандидаты из Западных Балкан, которые ждут начала переговоров уже 20 лет.