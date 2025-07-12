По словам Кос, она намерена сделать все возможное, чтобы Украина стала членом ЕС, возможно, даже до 2030 года.

Еврокомиссар по вопросам расширения, восточного соседства, восстановления Украины, словенка Марта Кос считает, что Евросоюз существует для того, чтобы обеспечить мир в Европе.

"Это не то, что приходит просто так, а то, за что нужно бороться", - заявила она в интервью DW.

Одним из примеров такой борьбы для Кос является Украина.

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"Удивительно, что украинцы делают сегодня. Пока на их страну падают бомбы, они ведут переговоры о вступлении в ЕС и проводят необходимые реформы - а реформ предстоит еще очень много", - отметила еврокомиссар.

По словам Кос, она намерена сделать все возможное, чтобы Украина стала членом ЕС, возможно, даже до 2030 года.

Немаловажной проблемой для стран-кандидатов на вступление в Евросоюз она назвала агрессивную российскую пропаганду, приводя в пример Молдову:

"Они вкладывают миллионы евро, чтобы помешать Молдове пойти по европейскому пути. Они очень агрессивны и распространяют ложь, пытаясь убедить граждан страны, что "если вы пойдете по европейскому пути, то будет такая же война, как в Украине. Если вы станете членом ЕС, то вы потеряете свою идентичность". Я родом из страны, которая меньше Молдовы, и на самом деле членство в ЕС сохраняет нашу идентичность".

Вступление Украины в ЕС

Ранее Марта Кос заявила, что несмотря на все вызовы, цель Украины стать членом Европейского Союза до 2030 года остается реальной.

По ее словам, "Украина действительно очень-очень быстро продвигается", но нужно учитывать, что есть кандидаты из Западных Балкан, которые ждут начала переговоров уже 20 лет.

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