Венгрия будет блокировать вступление Украины в ЕС несмотря на то, что Кремль публично не возражает против украинской евроинтеграции. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он в частности заявил, что позиция венгерского правительства "не определяется из-за рубежа" и официальному Будапешту "не интересно, что думают в Москве" о вступлении Украины в Европейский союз.

"Нас интересует, что думают венгры, а они высказали свое мнение: они не хотят, чтобы Украина стала членом ЕС! Они не хотят, чтобы украинцы уничтожили наших фермеров, наш рынок труда и нашу безопасность! Мы не будем поддерживать вступление Украины в ЕС!" - написал венгерский дипломат.

Венгерский псевдо-референдум по Украине

Как писал УНИАН, на фоне падения электоральных рейтингов и риска потерять власть Виктор Орбан и его партия "Фидес" взяли курс на жесткую антиукраинскую политику, строя из Украины образ врага.

В частности, ранее в этом году в Венгрии состоялась "национальная консультация" - неофициальный плебисцит, проведенный правительством и посвященный теме вступления Украины в ЕС. Перед началом плебисцита и все время, пока он длился, венгерское правительство приложило значительные усилия, чтобы убедить венгров, что вступление Украины в ЕС и НАТО якобы грозит Венгрии полным крахом - экономическим, социальным, военным. По окончании опроса правительство Виктора Орбана заявило, что 95% венгров выступили против членства Украины в ЕС.

Несмотря на то, что этот опрос не соответствовал никаким стандартам, по которым проводятся референдумы, и не имеет юридической силы, Орбан подает эти результаты как причину для блокирования процедур продвижения Украины к членству в ЕС.

Впрочем, даже этот псевдо-референдум, вероятно, был фальсифицирован. В то время как власть заявила об участии в нем почти трети избирателей, по подсчетам венгерской оппозиции реально проголосовали менее 8% избирателей - вероятно только самые ярые сторонники Виктора Орбана.

