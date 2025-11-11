Еврокомиссия утверждает, что Россия пытается "подорвать доверие к демократическим системам".

Европейская комиссия на этой неделе планирует представить пакет мер, направленных на борьбу с "войной за влияние", которую ведет Россия в Европе, сообщает издание NTV.

Указывается, что в документе Еврокомиссии говорится о том, что Москва пытается "подорвать доверие к демократическим системам", распространяет "обманчивую информацию" и "фальсифицирует исторические факты".

Издание рассказало, что инициатива, которая получила название "Защитный щит демократии" предусматривает, в частности, усиление финансовой поддержки СМИ.

Видео дня

"Кроме жестокой войны против Украины, Россия также интенсифицирует свои гибридные атаки и ведет войну за влияние на Европу", - указывается в документе.

Отмечается, что в документе нет упоминаний, о каких конкретных суммах для поддержки СМИ идет речь. Есть предположение, что это касается борьбы с так называемыми "медийными пустынями". То есть, это сельские районы, в которых местные редакции закрываются из-за того, что не хватает ресурсов.

Также Еврокомиссия хочет способствовать плюрализму СМИ, усиливая контроль за слияниями в медиа-секторе. Кроме этого, есть предложения по созданию центра координации борьбы с иностранным вмешательством на европейском уровне.

Еврокомиссия и ее решения по России

Ранее УНИАН сообщал, что Еврокомиссия ужесточила правила о предоставлении виз россиянам с целью въезда на территорию Евросоюза. Причин для этого решения несколько - повышенные риски для безопасности из-за безосновательной агрессии РФ против Украины, использование Москвой миграции как оружия, потенциальное злоупотребление визами и тому подобное. В отчете объясняется, что граждане России должны будут подавать новую заявку на визу каждый раз, когда планируют поездку в ЕС.

Также мы писали, что Еврокомиссия рассматривает варианты финансирования военных нужд Украины на следующие 2026 и 2027 годы. Одним из вариантов финансирования могло бы быть предоставление репарационного займа. Этот вариант поддержали в большинстве стран ЕС, но для этого надо убедить премьер-министра Бельгии Барта де Вевера согласиться на это решение. Прогнозируется, что саммит в декабре должен быть решающим или переломным в этом вопросе.

Вас также могут заинтересовать новости: