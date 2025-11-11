Приятный аромат в квартире обеспечат простые средства, которые можно добавить в воду для мытья пола.

Даже простой раствор теплой воды и мыла для мытья пола недолго оставит аромат в воздухе. Но есть кое-что другое, что можно добавить к воде для мытья пола.

Эксперты по уборке, - директор по операционной деятельности в Two Maids Кэти Кохун и эксперт по уборке для жителей в Homeaglow Сара Апарасио, - рассказали сайту Southernliving о любимых добавках к воде для мытья полов.

Вот семь средств, которые, по их мнению, можно добавить в воду для мытья полов, чтобы пол пах свежее.

Видео дня

Эфирные масла

Специалисты советуют использовать любимый аромат эфирного масла, как добавку к воде для мытья пола. Кохун говорит, что это простой способ усилить аромат натуральных моющих ингредиентов, таких как пищевая сода, не нанося вреда. Он посоветовал при создании раствора для чистки пола из плитки добавлять эфирное масло в тёплую воду, в которой растворили полстакана пищевой соды.

Эти масла также могут помочь глубже очистить пол. В частности, лимонное масло помогает расщеплять жир, масло чайного дерева обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, а лаванда добавляет успокаивающий аромат.

Лимонный сок

Апарасио говорит, что добавление четверти стакана лимонного сока в ведро воды для мытья полов не только оставляет более свежий аромат, но и содержит кислоту, которая помогает удалять грязь и уничтожать микробы. Особенно это подходит для чистки плитки или винила, а также удаляет мыльный налет и пятна от жесткой воды.

Средство для мытья посуды

Если у вас нет под рукой лимонного сока или эфирных масел, специалисты говорят, что всегда можно воспользоваться средством для мытья посуды.

"Несколько капель средства для мытья посуды могут значительно помочь, поскольку по своей природе оно предназначено для удаления жира, поднятия грязи и расщепления липких остатков", - говорит Кохун.

Это средство идеально подходит для кухонных полов или мест с высокой проходимостью. Средство для мытья посуды также имеет очень сильный запах. Использование ароматов, таких как зеленое яблоко или ягоды, наполнит ваш дом восхитительным ароматом. А чтобы избежать пенных разводов надо добавлять лишь 1-2 чайные ложки средства.

Пищевая сода

Если у вас на полу есть засохшие пятна, потертости или другие видимые пятна, которые нужно убрать, достаньте открытую коробку пищевой соды из задней части холодильника. Апарасио говорит, что пищевая сода чрезвычайно эффективна для очистки пола и оставляет свежий аромат благодаря щелочным свойствам. Хватит примерно 2 столовых ложек, чтобы создать чистящий раствор, который особенно эффективен на герметичной плитке, виниле и линолеуме. Это также может помочь удалить потертости, засохшие пятна и липкие остатки, не повреждая поверхность. Средство подходит для дезодорации мест для домашних животных, входных групп или кухонных полов, которые склонны удерживать запахи.

Цитрусовые кожуры и травяной чай

Для экологического варианта, который улучшит запах вашего пола, можно использовать цитрусовые кожуры или ваш любимый травяной чай. "Это замечательные экологические средства можно добавить к воде для ежедневного мытья пола, а также обеспечить отличный запах и чистоту в доме", - говорит Апарасио.

Для создания средства любые остатки цитрусовых шкурок можно прокипятить и влить эту воду в ведро для швабры. Натуральные масла в цитрусовых кожурах помогают растворить жир и оставляют свежий фруктовый аромат.

Не менее эффективны травяные пакетики чая - мятный, ромашковый или зеленый. Если заварить несколько пакетиков, а затем добавить их в ведро, то раствор приобретет антибактериальные свойства. А в доме останется едва заметный аромат.

Белый уксус

Белый дистиллированный уксус - это мощное чистящее средство, которое можно использовать в разных частях дома, включая пол.

"Белый уксус - эффективное чистящее средство, поскольку его кислотные свойства помогают расщеплять и растворять грязь, пыль и минеральные отложения на поверхностях", - говорит Кохун.

Добавление уксуса очищает и освежает пол. Он также действует как натуральное чистящее средство с антибактериальными свойствами, которое дезодорирует, легко нейтрализуя запахи. Раствор можно готовить из одной части белого уксуса, смешанного с десятью частями теплой воды.

Коммерческое средство для чистки пола

Конечно, вы всегда можете добавить несколько капель вашего любимого коммерческого средства для чистки пола, чтобы придать полу более свежий запах во время мытья пола. Для безопасного использования прочитайте инструкцию, чтобы убедиться, что вы разбавляете их должным образом. Апарасио говорит, что эти чистящие средства предназначены для очистки и дезодорации в один шаг, многие из них содержат поверхностно-активные вещества, которые расщепляют грязь и жиры, с сильными ароматами и ароматизаторами для длительного запаха и свежести.

Больше советов для легкой уборки

Напомним, что эксперты рассказывали, как держать пыль в квартире под контролем. В частности, реже убирать ее с плинтусов поможет обычный кондиционер для белья.

Вас также могут заинтересовать новости: