Ни один ингредиент, который вы добавляете в воду при варке, не облегчит чистку яиц, утверждает эксперт.

Казалось бы, в соцсетях есть разные советы, в том числе и о том, как правильно варить яйца, чтобы они легко чистились. Но все ли эти лайфхаки работают? С этим вопросом разбиралось издание The Takeout.

О каких только методах легкой чистки яиц не рассказывают люди: и об использовании офисной кнопки, и об оклеивании яйца скотчем, и о добавлении определенных ингредиентов в воду при варке. Однако, по словам директора по инновациям Американского совета по яйцам, шеф-повара Нельсона Серрано-Бахри, большинство из них не действенны, если вы варите свежие яйца, при этом не соблюдая технику их приготовления.

Один из лайфхаков, который обсуждают в сети, заключается в том, что если сварить яйца, которым уже несколько дней, то они будут легко чиститься. Серрано-Бахри подтвердил, что это действительно так. Он объяснил, как это работает.

Видео дня

"С возрастом яйца (которым 7-14 дней) теряют CO₂, а их pH повышается, ослабляя связь между белком и внутренней оболочкой. Поэтому да, немного старшие яйца действительно легче чистятся", - сказал он.

Однако при этом эксперт не советует игнорировать способ приготовления яиц, даже если они несвежие:

"Если яйцо положить в уже кипящую воду, внешний белок быстро обратится, а немедленная ледяная ванна после этого поможет ему отделиться от скорлупы".

После того, как яйцо сварилось, Серрано-Бахри советует воспользоваться еще одним трюком для более легкой очистки. По его словам, надо "растрескать скорлупу со всех сторон" и чистить яйцо под проточной водой или погрузив его в воду.

Популярный совет по чистке яиц, который люди часто используют, заключается в том, что надо добавлять в воду при варке определенные ингредиенты, например масло. Шеф-повар говорит, что эта концепция - миф.

"Масло плавает на поверхности и не достигает места между скорлупой и белком, где происходит прилипание. В лучшем случае оно может предотвратить прилипание фрагментов скорлупы во время чистки, хотя в целом это не меняет правила игры. Чайная ложка масла на литр воды не повредит, но и не исправит ситуации, если яйца трудно чистятся", - пояснил Серрано-Бахри.

Добавление в воду других ингредиентов - пищевой соды, уксуса - также не очень помогает, говорит он и повторяет, что по-настоящему работают только выбор несвежих яиц и способ их варки.

Ранее УНИАН рассказывал, почему яйца нельзя хранить в дверце холодильника. По словам экспертов, этот продукт требует поддержания постоянной температуры, а в дверце холодильника, который в течение дня часто открывают, температура будет не стабильна. Поэтому специалисты советуют лучше всего держать яйца на одной из полок холодильника.

Вас также могут заинтересовать новости: