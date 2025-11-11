11 ноября отмечается несколько христианских и международных праздников.

11 ноября - насыщенный день календаря, известный многими торжествами. В эту дату есть как радостные, так и скорбные события. Христиане вспоминают известного церковного проповедника, а по украинским народным верованиям запрещено лениться.

Какой сегодня праздник в мире

На планете проводится День памяти жертв Первой мировой войны. Именно в эту дату 1918 года боевые действия закончились. Около 18 миллионов человек погибли или пропали без вести.

Есть сегодня и радостное событие - Всемирный день шопинга. Лучший способ его провести - сходить за покупками. Также наступает День оригами, посвященный японскому искусству создания различных фигур из бумаги. При этом нельзя применять клей и ножницы.

Остальные международные праздники сегодня это День холостяка, День офтальмолога, День стоматолога, День тяжелых металлов.

11 ноября родились трое звезд со всемирной славой - писатель Курт Воннегут, актриса Деми Мур и актер Леонардо ди Каприо.

Какой сегодня праздник церковный

Монаха и учителя Святого Письма Феодора Студита чествуют православные по новому стилю. В давних обычаях говорится, что он насылает мороз на землю и приближает наступление зимы. Если обратиться к староцерковному стилю, в нем 11 ноября - праздник мученицы Анастасии Рымляныни, защитницу домашнего скота.

Какой сегодня праздник в Украине

В сегодняшнюю дату родились такие прославленные личности: кинорежиссер и сценарист Ефим Березин, актриса Ольга Кусенко и театральный режиссер Вадим Сикорский.

Официально праздник сегодня в Украине отсутствует. Однако 11 ноября отмечается Международный день энергосбережения, особенно значимый для нашей страны. Для украинцев во время войны очень важно знать, как экономить свет.

Какой праздник 11 ноября народный

В народе говорили, что этой даты остужается земля. Вот какие есть приметы:

пошел дождь - скоро выпадет снег;

если на траве много росы, то скоро погода улучшится;

мощный ветер сулит морозную зиму;

вороны и грачи громко каркают - к похолоданию.

Наши предки старались закончить все дела на огороде и в саду до этого дня. По обычаям сегодня праздник, удачный для избавления от изношенной одежды и посуды с трещинами и повреждениями. Такие действия помогут привлечь финансовый достаток в семью.

Понимая, какой сегодня церковный праздник, можно посвятить его молитвам. У святого Федора просят защитить дом от потопов, пожаров, воров и других несчастных случаев. Также молятся об исцелении заболеваний желудка.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит лениться, уклоняться от своих обязанностей, нарушать обещания. Под запретом вранье и обсуждением сплетен. В целом по народным верованиям праздник сегодня считается не очень удачным. Повышается риск заболеть, поэтому не стоит одеваться не по погоде и есть вредную пищу.

