Еще один политик заявил, что будет бороться за кресло мэра Киева

Лидер "Союза Левых Сил" Максим Гольдарб заявил о своем намерении участвовать в выборах мэра Киева.

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Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"В выборах мэра Киева буду участвовать обязательно. Так что расслабьтесь, господа Кличко, Тищенко, Пальчевский, а то кормите киевлян только своими… лицами и фамилиями. У Киева будет нормальный выбор, и кто кого – ещё поглядим", – уверен Гольдарб.

"Мне не нравится то, что Кличко с "командой" сотворили с Киевом. Город опустошен, выглядит убого, провинциально; дороги – как в дикие 90-е, ямы и волны; городская казна разорена, наши киевские ежегодные 40-миллиардные налоги разворовываются нещадно; детям катастрофически не хватает садов и яслей; коммунальные предприятия убыточные, зато их директора и кураторы лоснятся от жира.

А должно быть не так. Если в Киеве стройка, то сначала это детский садик, школа, больница, а уже потом – деловые центры и высотки. Богатые коммунальные киевские предприятия должна работать на Киев и киевлян, а не на мэра и окружающую его "команду". Дороги – красивые, нормальные, широкие, без ям. Вот, как должно быть и будет", – прокомментировал политик.