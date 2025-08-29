Руководитель ОП говорит, что никто с американской стороны не давит на Украину относительно каких-то территорий.

Сейчас есть много разных вариантов, которые должны объединиться в систему гарантий безопасности, которые бы точно давали Украине полную уверенность, что агрессия против нее никогда не повторится. Об этом во время онлайн-встречи с журналистами сказал Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины.

Отвечая на вопрос об итогах его встречи со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом, а также о том, было ли достигнуто какое-то согласие относительно гарантий безопасности, Ермак отметил, что встречей доволен.

"Во-первых, никто с американской стороны не давит на Украину относительно территорий. Во-вторых, подытожили и еще раз определили, что была очень хорошая и двусторонняя встреча в Белом доме, и с лидерами Европы", - сказал руководитель Офиса президента.

Видео дня

Относительно гарантий безопасности Ермак отметил: главное - это то, что президент США Дональд Трамп подтвердил готовность Америки к прямым гарантиям безопасности для Украины по аналогии с 5-й статьей НАТО.

"Вокруг этого, безусловно, уже идет наработка с европейскими партнерами. Я могу вам сказать, что мы сегодня в ежедневном режиме работаем с советниками по вопросам национальной безопасности и обороны. На столе много разных вариантов, которые в целом должны объединиться в систему гарантий безопасности, которые бы точно давали Украине полную уверенность, что никогда агрессия не повторится", - заявил глава ОП.

Так, по его словам, они договорились дальше продолжать этот диалог.

"Мы проговорили то, что, безусловно, если не будет видно никаких шагов [со стороны России], администрация вернется к тому, чтобы все же вводить санкции", - отметил Ермак.

Также, по его словам, Уиткофф пообещал посетить Украину.

"Генерал Келлог - друг Украины, уполномоченный по вопросам с Украиной. Уиткофф - уполномоченный по вопросам с Россией. Мне кажется абсолютно логичным, чтобы и он приехал, и было бы очень хорошо, чтобы и даже президент Трамп в какой-то момент приехал. Потому что невозможно почувствовать, почему мы так уверены, что мы не проиграем, что мы точно имеем все силы, нас просто надо поддержать", - подчеркнул он.

Кроме того, отвечая на вопрос, прозвучала ли реакция от Виткоффа на последний обстрел Украины, руководитель ОП рассказал, что продемонстрировал ему фото:

"Он очень эмоционально на это реагировал. И у меня впечатление, что действительно убийство людей, особенно детей, - оно имеет очень большое для них впечатление и реакцию".

Встреча Ермака с Уиткоффом

Как сообщал УНИАН, 27 августа президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на этой неделе украинская делегация прибудет в Нью-Йорк, чтобы встретиться с представителями команды президента США Дональда Трампа.

Он отмечал, что продолжается дипломатическая работа Офиса президента Украины, Министерства иностранных дел Украины и Совета национальной безопасности и обороны Украины с партнерами, которые поддерживают необходимость формата встречи на уровне лидеров для окончания войны.

Ранее 29 августа Зеленский заявлял, что в этот день в Штатах Ермак будет встречаться с Уиткоффом.

Вас также могут заинтересовать новости: