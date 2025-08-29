Речь пойдет о подготовке формата встречи на уровне лидеров для окончания войны.

Сегодня, 29 августа, в США глава Офиса президента Украины Андрей Ермак будет встречаться со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге журналистам.

По его словам, именно такие договоренности были у него с президентом США Дональдом Трампом. Украинский лидер отметил, что будет разговор и с госсекретарем США Марко Рубио, а также подключится вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Зеленский отмечает, что с украинской стороны, кроме Ермака будет секретарь СНБО Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

"Думаю, что встретятся сегодня Виткофф и Андрей (речь идет об Андрее Ермаке - УНИАН) и проговорят именно то, о чем мы договорились с президентом Трампом - где мы в этой координации по подготовке наших встреч", - сказал президент Украины.

Он добавил, что происходит координация с другими странами. Умеров сейчас отдельно общается с турецкой стороной.

"Мы работаем в нескольких напрмках", - сказал Зеленский.

Зеленский отправляет Ермака в США - что известно

Как сообщал УНИАН, 27 августа президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отмечал, что украинская делегация на этой неделе прибудет в Нью-Йорк, чтобы встретиться с представителями команды президента США Дональда Трампа.

Он рассказал, что продолжается дипломатическая работа Офиса президента, МИД Украины и СНБО с партнерами, которые поддерживают необходимость формата встречи на уровне лидеров для окончания войны.

По его словам, уровень лидеров позволяет говорить о ключевых вопросах. При этом он обратил внимание на "наглые негативные сигналы" из Москвы относительно переговоров, потому что россияне не собираются выполнять то, что обещали Соединенным Штатам Америки, обещали другим в мире, кто настаивает на прекращении убийств и на реальной дипломатии.

