цей матеріал доступний українською

Депутат Херсонского горсовета на сессии рассматривал интимные фото - СМИ

08:57, 02 июня 2020
Политика
88 0
Депутат во время сессии / фото t.me/politics_ks

Читайте такжеТер нос и вел себя как Добкин: Тищенко засекли за странными маневрами на заседании ВР (видео)

Как сообщает Telegram-канал Политика.ks, депутат Александр Ложичев вместо решения важных вопросов для горожан рассматривал в интернете фото полуобнаженных девушек. 

"Зато у Сани Ложичева все отлично. Рады за него", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее нардеп Верховной Рады IX созыва от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива снова был пойман журналистами на странном поведении в Раде.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter