Нардепа Киву снова "застукали" за странным поведением в Раде (видео)

В конце видео депутат, заметив, что его снимают журналисты, улыбнулся, показал в камеру язык и два пальца.

Нардеп Верховной Рады IX созыва от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива снова был пойман журналистами на странном поведении в Раде.

Видео было опубликовано на YouTube-канале European Solidarity.

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Сначала депутат некоторое время раскачивался на закрытом кресле, затем начал вертеть в руках телефон и наушники, а после этого стал играться микрофоном, вертя его в разные стороны. Все это время депутат что-то активно жевал, хотя на заднем плане слышно, что заседание Рады в самом разгаре.

В конце видео депутат, заметив, что его снимают журналисты, улыбнулся, показал в камеру язык и два пальца.

Напомним, что это уже не первый раз, когда одиозного нардепа поймали на странном поведении в Раде.