Постановлением детектива НАБУ от 1 февраля досудебное расследование было остановлено в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.

Высший антикоррупционный суд отменил постановление детектива Национального антикоррупционного бюро о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.

Как сообщает пресс-служба суда, соответствующее решение 16 февраля приняла следственная судья ВАКС.

Отмечается, что постановлением детектива НАБУ от 1 февраля досудебное расследование было приостановлено в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.

В суде отмечают, что согласно п.3 ч.1 ст. 280 УПК Украины досудебное расследование может быть приостановлено после сообщения лицу о подозрении в случае, если возникла необходимость проведения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.

"Из содержания обжалуемого постановления невозможно установить мотивации необходимости обращения с запросом о международной правовой помощи по этому уголовному производству. Фактически указанное постановление состоит из фабулы уголовного преступления и одного предложения о выполнении всех необходимых и возможных следственных (розыскных) и других процессуальных действий, а также наличии необходимости выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества", - пояснили в ВАКС.

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Вместе с тем, в соответствии с требованиями УПК Украины, мотивировочная часть должна содержать сведения о содержании обстоятельств, являющихся основаниями для принятия постановления, о мотивах принятия постановления, их обоснование и ссылки на положения этого Кодекса.

Подчеркивается, что поскольку постановление детектива является процессуальным решением по конкретному уголовному производству с определенным предметом доказывания, постановление о приостановлении уголовного производства должно содержать сведения, релевантные обстоятельствам уголовного преступления и изложенным в подозрении.

"Детектив в судебном заседании не предоставил материалов запроса, которые бы дали возможность следственному судье установить его соотношение с обстоятельствами уголовного преступления, в совершении которого подозревается лицо. Следственный судья отклонила довод детектива о невозможности приобщить материалы запроса к материалам жалобы, учитывая тайну досудебного расследования, поскольку положения ст. 222 УПК Украины не опровергают основы состязательности уголовного судопроизводства, которая предусматривает самостоятельное отстаивание стороной обвинения и стороной защиты их правовых позиций, прав, свобод и законных интересов способами, предусмотренными этим Кодексом (ч. 1 ст. 22 УПК Украины), также обязанности детектива обосновать вынесенные им решения (ч. 5 ст. 110 УПК Украины) и мотивировать постановление о приостановлении предварительного расследования (ч. 4 ст. 280 УПК Украины)", - добавили в суде.

Несмотря на это, следственная судья отменила постановление детектива НАБУ о приостановлении досудебного расследования.

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Автор: Антонина Доломанжи