Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий также сообщил, что намерен прийти на этот допрос.

Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что его вызвали на допрос в Государственное бюро расследований относительно событий Революции достоинства.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН, комментируя информацию о том, что якобы ГБР открыло уголовное производство по заявлению бывшего заместителя генпрокурора времен президентства Виктора Януковича, народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Рената Кузьмина о якобы совершении в 2013-2014 годах государственного переворота.

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Парубий отметил, что получил повестку.

"В повестке говорится о событиях на Майдане 2013-2014 годов. Я собираюсь пойти на допрос. Меня уже вызывали на этот понедельник (23 ноября), на 16.00, но мой адвокат им позвонил, и они сказали, что перенесут допрос. Если вызовут еще раз, то пойду", - сказал Парубий.

В то же время он отметил, что не помнит, чтобы в повестке были слова "государственный переворот", и добавил, что вызван на допрос в качестве свидетеля.

Обыски в Музее Революции достоинства: что известно

19 ноября в Национальном музее Революции достоинства заявили об обысках. Также об обысках у него дома сообщил директор музея Пошивайло.

На странице музея в Facebook говорится, что следователи Службы безопасности Украины во время обыска изъяли документы из кабинета бухгалтерии.

Пошивайло заявил, что во время следственных действий в его доме изъяли жесткий диск с историей создания музея.

В полиции сообщили, что обыски в музее проводятся в рамках уголовного производства за ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в конце 2018 года музеем заключен договор генподряда на выполнение строительных работ с ООО и перечислено на его счет авансовый платеж в размере более 111 миллионов гривень для выполнения строительных работ. В настоящее время работы на указанном объекте не выполняются", - заявили в полиции.

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Автор: Дмитрий Хилюк