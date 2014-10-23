Порошенко назначит начальником пограничной службы Виктора Назаренко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил во время совещания с представителями силовых структур Одесского региона.

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Порошенко отметил, что орден Красной Звезды на его груди и «афганское» прошлое вселяют надежду.

Он добавил, что соответствующий документ о назначении Назаренко намерен подписать сегодня.

Ранее УНИАН писал, что 45% украинцев желают закрытых границ с Россией.