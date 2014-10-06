45% украинцев хотят закрытых границ с Россией - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), посвященного теме изменений в отношении населения Украины к России и населению России к Украине. Это исследование является совместным проектом КМИС и российской не государственной исследовательской организации «Левада-Центр».

Россиян и украинцев спрашивали «Какими бы Вы хотели видеть отношения Украины с Россией?».

Количество тех, кто желает дружеских и независимых отношений двух государств с открытыми границами без виз и таможен, в России увеличилось на 8% (сейчас 62%, было 54%), в Украине — уменьшилось на 10% (сейчас 44%, в мае было, как и в России, тоже 54%).

Читайте такжеОпрос: неприязнь россиян к Украине заметно вырослаОбъединения в одно государство желают 7% жителей России (в мае было 12%) и 5% жителей Украины (было 8%); это количество уменьшилось в обеих странах. Больше всего сторонников объединения с Россией на востоке, однако, и это количество уменьшилось вдвое по сравнению с маем (в сентябре - 13%, было - 26%). На юге Украины объединения с Россией сейчас хотят всего 5%. Меньше всего желающих объединения на западе (0%) и в центре (2%).

*** Исследование было проведено с 12 по 21 сентября в 2014 г. КМИСом совместно с Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива». Оно проводилось методом личного интервью - опрошено 2035 респондентов, которые живут в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Луганской области и АР Крым). В Луганской области оказалось невозможным проводить опрос из-за военных действий и проблем с транспортом, объясняют в КМИС. Интервью, которые должны были проводиться в Луганской области, были проведены в Донецкой области, население которой по своим электоральным и многим другим политическим ориентациям наименее отличается от населения Луганской области (исследование проводилось как на территориях, подконтрольные Украине, так и на территориях, не подконтрольных Украине).

Статистическая погрешность выборки не превышает: 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

«Левада-центр» провел опрос по репрезентативной для России выборке с 19 до 22 сентября 2014 года; опрошено 1600 респондентов в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.