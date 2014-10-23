Чеченская авиакомпания в нарушение международных санкций начнет летать из Крыма в Армению

Об этом сообщает информационный ресурс оккупационных властей Крыминформ со ссылкой на "министра транспорта Крыма" Анатолия Цуркина.

"Это будет регулярное сообщение. Рейсы отправляются еженедельно, в воскресенье в 9 утра из Симферополя. Время в пути 1 час 45 минут", - сказал он.

Читайте такжеТурция пообещала проверить, почему ее суда и самолеты посещают оккупированный КрымЦуркин отметил, что, в отличие от рейсов в Турцию, рейсы в Ереван будут осуществляться именно на регулярной основе.

"Международное авиасообщение в Крыму только улучшается, рейсов становится все больше (один-ред.)", - заявил "министр".

Напомним, в апреле вследствие санкций против оккупировавшей Крым Росии международное авиасообщение с Крымом было прекращено. Именно "Грозный-авиа" пыталась нарушить запрет, отправив в июле самолет из Стамбула в Симферополь через Анапу.