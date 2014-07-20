"Первый международный" авиарейс Стамбул-Симферополь прилетел из российской Анапы

Об этом сообщают Новости Крыма.

Рейс произвели на турбореактивном самолете Як-42 чеченской компании Грозный-Авиа. «Однозначно, это первый и не последний рейс. Международные перевозки будут только увеличиваться», - заявил "заместитель министра транспорта" оккупационных властей Крыма Анатолий Цуркин.

Как сообщает издание, вечером в субботу самолет вылетел из Симферополя и взял курс на Анапу, где и успешно приземлился. Обещанная 10-минутная техническая остановка вылилась в трехчасовую. Тем не менее, после этого самолет действительно полетел в Стамбул.

Информационное табло стамбульского аэропорта имени Сабихи Гекчен показало, что этот рейс прибудет туда из российской Анапы.

Читайте такжеВоздушное пространство Крыма остается под контролем Украины - официальный комментарий ИКАООккупационные власти Крыма обещали, что обратный рейс будет прямым. Формально так и оказалось, однако, для этого самолет опять прилетел в Анапу, но не совершал там посадки, а просто снизился до высоты 8500 м, развернулся и полетел в Симферополь.

Напомним, в связи с аннексией Крыма Украина как государство, на территории которого находится аэропорт «Симферополь», сообщила во все международные структуры, в том числе в Россию, о закрытии аэропорта. Россия на это не отреагировала и продолжает выполнять множество рейсов.

Однако до сих пор все они были исключительно из Симферополя в города России.