"Первый международный" авиарейс Стамбул-Симферополь прилетел из российской Анапы

16:57, 20 июля 2014
Политика
1

Объявленный в субботу как первый международный авиарейс из Крыма замаскировали под законный с помощью остановки в Анапе.

Чеченский самолет летел в Симферополь через Анапу

Об этом сообщают Новости Крыма.

Рейс произвели на турбореактивном самолете Як-42 чеченской компании Грозный-Авиа.  «Однозначно, это первый и не последний рейс. Международные перевозки будут только увеличиваться», - заявил "заместитель министра транспорта" оккупационных властей Крыма Анатолий Цуркин.

Как сообщает издание, вечером в субботу самолет вылетел из Симферополя и взял курс на Анапу, где и успешно приземлился. Обещанная 10-минутная техническая остановка вылилась в трехчасовую. Тем не менее, после этого самолет действительно полетел в Стамбул.

Информационное табло стамбульского аэропорта имени Сабихи Гекчен показало, что этот рейс прибудет туда из российской Анапы.

Читайте такжеВоздушное пространство Крыма остается под контролем Украины - официальный комментарий ИКАООккупационные власти Крыма обещали, что обратный рейс будет прямым. Формально так и оказалось, однако, для этого самолет опять прилетел в Анапу, но не совершал там посадки, а просто снизился до высоты 8500 м, развернулся и полетел в Симферополь.

Напомним, в связи с аннексией Крыма  Украина как государство, на территории которого находится аэропорт «Симферополь», сообщила во все международные структуры, в том числе в Россию, о закрытии аэропорта. Россия на это не отреагировала и продолжает выполнять множество рейсов.

Однако до сих пор все они были исключительно из Симферополя в города России.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter