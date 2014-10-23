В Луганской области нашли крупный арсенал оружия, которое террористы планировали использовать для срыва выборов

Как сообщает пресс-центр спецслужбы, «СБУ предупредила совершение боевиками с использованием этого вооружения террористических актов на избирательных участках Станично-Луганского и Новоайдарского районов во время проведения внеочередных парламентских выборов.

В законспирированном подземном тайнике в лесополосе в селе Передельское Станично-Луганского района правоохранители изъяли РПГ-7, шесть РПГ-26, три кумулятивных снаряда ПГ-7Л, 20 гранат РПГ-5 и более 2000 патронов к автомату Калашникова.

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Диверсанты планировали использовать оружие для обстрелов административных зданий, где расположены участковые избирательные комиссии (в первую очередь, сельских школ и домов культуры), нападений на украинскую военную бронетехнику и правоохранителей, задействованных в обеспечении общественного порядка во время проведения выборов».

Принимаются меры для установления и задержания всех диверсантов.

Ранее УНИАН писал, что диверсия террористов на военном складе в Харькове завершилась фиаско.