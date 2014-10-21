Диверсия террористов на военном складе в Харькове завершилась фиаско

Нападавшие совершили по территории склада два выстрела и скрылись, говорится в сюжете ТСН.

Ни один из резервуаров с горючим не взорвался. Пострадавших нет.

По неофициальной информации, по территории склада, который расположен в одной из воинских частей на окраине города, стреляли с объездной дороги.

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Предполагают, диверсанты хотели попасть именно в один из нескольких резервуаров для горючего. Однако промахнулись.

Как сообщили в пресс-центре Минобороны, этот состав используют для обеспечения Харьковского гарнизона. Кроме бензина и масла, здесь хранят одежду и оборудование для военных.

Расследует диверсию СБУ, а контролирует следствие прокуратура.

"Тип оружия - это РПГ. Один из снарядов точно не разорвался, второй - будет устанавливать взрыво-техническая экспертиза", - рассказала пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.