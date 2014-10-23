Армия следом за Нацгвардией заказывает новые украинские бронемашины для зоны АТО

Современные боевые машины способны развивать скорость в 110 км/ч, говорится в сюжете ТСН.

Военные машины оборудованы пуленепробиваемым стеклом толщиной в 4 сантиметра. А на последней модели установлен двойной пулемет.

Управляется он дистанционно изнутри машины, то есть без риска для жизни стрелка. Машины могут перевозить по шесть бойцов. Авто отправятся в зону АТО в ближайшее время.

Читайте такжеНацгвардия получила партию бронированных автомобилей Spartan-aps

После Нацгвардии большой заказ заводу "КрАЗ" хочет сделать Министерство обороны.

"Решение будет принято в течение одного-двух дней. Будут контракты и техника пойдет. Количество ее будет таким, чтобы обеспечить Вооруженные силы для успешного выполнения задач", - пообещал министр обороны Степан Полторак.