СМИ: Пассажиров из Ялты вернули в Крым, потому что автобус не смог съехать с парома в России

Об этом сообщает Керчь ФМ со ссылкой на пассажиров автобуса.

Они сообщили, что их автобус Ялта-Ростов-на-Дону, который отравился в путь вчера, 20 октября, в 23.00 и должен был быть на месте в 07.00 утра, 21 октября, не смог съехать с парома в порту Кавказ и в 11 утра вернулся в Керчь. Причина в том, что такого типа пассажирские автобусы на стороне переправы «Кавказ» из-за высокой эстакады не могут съехать с парома "Олимпиада".

Как рассказывают водители, изначально автобус должны были направить на паром «Гликофилуса», но по неизвестной им причине им запретили туда въезжать и сказали переправляться на пароме «Олимпиада». В свою очередь, матросы на «Олимпиаде» сказали сразу, что такого типа автобус не сможет выехать с парома, и такие случаи уже были. Недавно такой же автобус, пытаясь выехать с парома, поломался и теперь стоит на стороне порта Кавказ.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму запустили паромную переправу между Севастополем и Новороссийском"В порту Краснодарского края пирс высокий. Когда он выпускает свой трап, легковые машины даже выезжают и цепляются, потому что очень высоко, некуда «лапу» положить, чтобы выехать машинам можно было. Получается, он сильно кренит вверх, и автобусы, когда едут, «мордой» поднимаются, а задней частью садятся, они же длинные, а потом когда они выползают, «мордой «опускаются и срединой цепляются, потом автобус встает и висит - качается. Задние колеса крутятся на месте, потому - что он не может съехать", - пояснил один из водителей.

В результате автобус таки не смог выехать, и автобус вместе с пассажирами вернули на этом же пароме в Керчь.

Читайте такжеПереселенцев с Донбасса не довезли до РФ: из-за шторма людей бросили на Керченской переправе«Мы приехали туда (на сторону «Кавказ», - ред.) в 4 утра. В Ростове должны были быть в 7 утра. Когда нас начали спускать с парома, наш автобус застрял, он не смог выехать, и до 8 утра не могли ни туда, ни обратно сдвинуть.

Пассажирам сказали: либо на улице стойте в таком холоде, либо в кафе идите, и пейте чай, который стоит 50 руб. Результат вот этого бездействия, халатность транспортников - мы вернулись на порт Крым», - рассказал один из пассажиров.

По мнению людей, автобус не пустили на паром «Гликофилуса» из-за личной выгоды.

«Паром, на который мы должны были попасть туда нагнали фур, потому что фуры 25.000 рублей платят за перевозку, а за автобусы 5.000, им было удобней загнать туда фур побольше», - рассказал пассажир.

«Нас запустили в сторону парома, как положено, мы уже прошли таможню, и после этого нам сказали: «ребятки, мы вас не пропустим по одной причине – место перегружено», но так как паром был наполовину только загружен, я предполагаю, у них были просто свои интересы, поэтому нас не пропустили», - сказал один водителей.

В автобусе Ялта - Ростов-на-Дону находилось много людей, в том числе дети, были пассажиры из Ялты. Как сообщили очевидцы, у некоторых людей просто не хватило терпения, и люди выходили, забирали вещи и своим ходом добирались с переправы на Ростов, так как некоторым срочно нужно было в аэропорт или на поезд. Деньги за билеты никому не вернули.