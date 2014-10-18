В Павлограде портрет погибшего воина АТО заклеили агитацией Ляшко

Ее представители незаконно заклеили своей агитацией билборд, который павлоградцы сделали местом памяти погибшего на востоке героя и содержали за свой счет, говорится в сюжете ТСН.ua

Партийцев не остановило ни то, что уже более 4 месяцев к этому месту горожане несли цветы, ни то, что против изменения изображения были родители погибшего парня. "Ребята, друзья его поставили, потому что любили его здесь очень, сложились деньгами и поставили", - рассказала мать погибшего солдата Светлана Каменева.

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Но представители партии Ляшко, даже не обращаясь в рекламное агентство, которому принадлежит щит, самостоятельно наклеили поверх изображения героя фото своего кандидата, а внизу поставили агитационную палатку.

Павлоградцы возмутились и начали обрывать телефоны всех горячих линий местных инстанций. Особенно поступок "радикалов" возмутил родных героя, ведь в городе полно других рекламных конструкций, а испохабить партийцыОлега Ляшко решилиименно эту. "Обидно сильно стало. Я все понимаю - выборы. Но на самом деле он - герой. И он погиб", - жалуется мать бойца.

История получила такую огласку, что вышла далеко за пределы населенного пункта. Восстановить справедливость взялись возмущены очередным проявлением грубого популизма Олега Ляшко бойцы батальона "Айдар".

"Потому что по отношению к тем людям, которые отдали жизнь, мы не имеем право так поступать", - пояснил боец батальона "Айдар" Аркадий "Байкер".

Сегодня на билборде восстановили фото героя и слова благодарности горожан за то, что 24-летний парень отдал свою жизнь за родную землю. Отныне это место круглосуточно охраняют волонтеры.