В столкновениях под Верховной Радой принимали участие боевики Корчинского и Ляшко - МВД
01:57, 17 октября 2014Политика
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В беспорядках под Верховной Радой 14 октября принимали участие члены "Братства" Дмитрия Корчинского и боевики радикала Олега Ляшко.
В столкновениях под Верховной Радой принимали участие боевики Корчинского и Ляшко,в
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы "Право на владу" на "1+1".
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"МВД не расследует это дело. Это дело ГПУ. Но я вам могу сказать. Под парламентом были боевики, которые относят себя к части организации "Братство", и боевики, которые идентифицируют себя с партией господина Ляшко. Им заплатили и они пошли драться. И еще была парламентская партия, которая стала для них фоном, привела 5 тысяч людей, и за их спинами начались вот эти бесчинства...", - сказал Аваков, имея в виду под третьей партией ВО "Свобода".
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