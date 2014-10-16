МВД задержало сына "свободовца", который 14 октября под Радой бил цепью милиционеров (фото, видео)
Аваков рассказал о новых задержанных за провокации под парламентом.
Сегодня были задержаны двое подозреваемых в избиении милиционеров под Верховной Радой 14 октября после марша за признание воинов УПА борцами за независимость.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на брифинге, передает Громадське.ТБ.
«Красавчик в зеленой майке», который бил милиционеров под Верховной Радой цепью, задержан полчаса назад. Он сын мажоритарщика от «Свободы», - заявил глава МВД.
Задержанный - житель Житомира Виктор Захарчук, 1996 года рождения. Его отец Александр Захарчук является кандидатом в народные депутаты по мажоритарному округу 65 от партии ВО «Свобода».
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Другой задержанный - Олесь Вахний. По данным «Википедии», он является одним из лидеров украинских скинхедов.
В отношении других задержанных Аваков отметил: «18 задержанных участников драк под Радой отпущены из-за отсутствия доказательств».