Драку под Верховной Радой спровоцировали пророссийские политики - журналист

Об этом пишет главный редактор Espresso TV Вадим Денисенко в своей колонке в газете «Деловая столица».

Напомним, 14 октября во время Марша УПА, который проводило ВО «Свобода» в поддержку законопроекта о признании ОУН-УПА, под стенами парламента оказались неизвестные провокаторы, которые начали кидать в Раду взрывные пакеты и вступать в драки с правоохранителями. Лидер ВО «Свободы» Олег Тягнибок заявил, что участники марша локализовали провокаторов и передали правоохранителям.

По словам Вадима Денисенко, источником конфликта стали участники «Братства» Дмитрия Корчинского. Напомним о присутствии «Братства» под стенами парламента первым сообщило «Громадське телебачення».

«Драка под Радой до боли напомнила штурм АП периода Майдана. Не было двух вещей - намеренно оставленного экскаватора и Корчинского. Правда были его люди. (...) Корчинский - это пророссийский политик, в свое время даже входил в евразийские организации вместе с Витренко. Возможно стоит добавить еще одну деталь - его жена баллотируется по списку Олега Ляшко. Кто входит в партию "Братство"? Частично это провокаторы, частично идейные люди, которые считают, что всегда существует одно время - время бросать камни. И не имеет никакого значения куда и в кого», - пишет Вадим Денисенко.

По мнению Денисенко, вчерашние события под Радой можно было бы предупредить, так же, как и выступления военных Нацгвардии под Администрацией Президента 13 октября.

«В соцсетях существуют десятки страниц, где пророссийские провокаторы подстрекают родителей идти к Администрации Президента, перекрывать дороги, люстрировать военкомов и т.д. СБУ, к сожалению, не предупреждает эти процессы. Так же и с "Братством". (...) И тут мы приходим к важнейшему вопросу. Будет адекватное наказание? Для офицеров - это отставка с "волчьим" билетом. Солдаты-срочники должны знать, что после бунта их нигде и никогда не примут ни в одну охранную фирму, не говоря уже об органах МВД или МЧС. Организаторы беспорядков [14 октября] тоже должны быть наказаны. Не тюремными сроками, а исправительными работами на пару месяцев», - считает Денисенко.