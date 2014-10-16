Депутат ВР посетовал, что перед референдумом о "ЛНР" на Луганщине не появились "зеленые человечки" Путина

Народный депутат Украины Сергей Горохов, который вышел из фракции Партии регионов и вошел в депутатскую группу "За мир и стабильность", заявил, что сожалеет, что в Луганской области не появились "зеленые человечки" (так в Крыму российские СМИ назвали российские оккупационные войска) перед проведением референдума о создании так называемой ЛНР.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Горохов сказал в ходе форума "Стратегия восстановления Донбасса" в Москве.

"Референдум 11 мая, прошедший на территории Донбасса, проходил в сложных условиях, были заблокированы СМИ, и не было никакой рекламы по ТВ и радио, только в интернете. Я скажу, что не на одних выборах такой явки не было. Если бы на Донбассе была бы ситуация как в Крыму - скажем на границе с Харьковской областью базировались бы «вежливые люди», то результат был бы не хуже, чем в Крыму", - сказал Горохов.

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При этом он заявил, что люди, оставшиеся на части Луганской и Донецкой областей под контролем Украины, считают это "предательством".

По его мнению, за 23 года независимости Запад сделал все возможное "чтобы разложить Украину и это мощное государство в центре Европы в таком формате быть уже не может".

При этом он заявил, что «Донбасс во внеочередных выборах принимать не будет».

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины расследует уголовное производство, открытое в отношении народного депутата Украины Сергея Горохова, за призывы к изменению границ Украины. По словам пресс-секретаря генерального прокурора Украины Юрия Бойченко, "Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в отношении народного депутата Сергея Горохова за призывы к сепаратизму во время его пребывания в Москве". Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

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По информации РИА «Новости», бывший член фракции Партии регионов Горохов 21 мая, выступая на "круглом столе" в Госдуме РФ, «критически высказался относительно действий новой власти Украины, в частности, осудил невыполнение соглашения от 21 февраля и проведение на востоке спецоперации украинских силовиков. Также Горохов подчеркнул высокую явку на референдумах о независимости, прошедших в Донбассе в начале мая».

Справка УНИАН. 11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели так называемый «референдум» об определении статуса региона. Они утверждают, что 89% граждан проголосовали за государственную самостоятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики, за независимость так называемой Луганской народной республики - 96%.

Вместе с тем, по данным МВД, 11 мая в так называемом "референдуме" в Луганской области приняли участие около 24% населения, в Донецкой - не более 32%.