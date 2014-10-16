Боевики оставили без света и мобильной связи всю Луганскую область

Вчера в 19.10 в результате боевых действий между вооруженными силами Украины и 32 отдельным казачьим округом так называемого “Войска донского” под управлением Дремова в районе автодороги Бахмутка была разрушена линия электропередач.

«На ТЭС в г.Счастье (в 28 км от места повреждения) сработала аварийная защита, были отключены два энергоблока, в результате чего вся Луганская область - и контролируемая Украиной, и контролируемая ЛНР - осталась без электроснабжения. Исчезла мобильная связь и интернет, прекращено водоснабжение», - сообщил председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль.

Через несколько часов удалось запустить 2-й энергоблок и переключить одну линию на Северодонецк, Лисичанск и часть Луганской области. «Остальная часть области пока остается без электроэнергии, которая будет восстановлена в ближайшее время», - добавил Москаль.

Читайте такжеВ Луганске за два дня нашли и обезвредили 415 снарядов

Боевики и ранее неоднократно оставляли населенные пункты без электроэнергии. Недавно без света остался город Станица Луганская и часть района - после ремонтных работ свет здесь был только сутки.

Восстановить поврежденную ЛЭП в районе Бахмутки ремонтные бригады не могут из-за активных боевых действий. За последнее время работники Облэнерго неоднократно попадали под обстрелы боевиков во время восстановительных работ. Четверо из них были убиты, трое тяжело ранены.