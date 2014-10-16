Яценюк не исключает введения визового режима с Россией

Об этом он заявил в программе "ШустерLive" на "24 канале" в среду вечером.

"Если надо будет ввести дополнительные средства контроля, в том числе и визовый режим, то он будет введен", - сказал он.

Он также сообщил, что на границе и таможне работает специальная система контроля перемещения россиян, прибывающих в Украину.

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В частности, по его словам, в аэропорту "Борисполь", в основных транспортных коммуникациях работают специальные группы, благодаря действиям которых многие россияне, которые приезжают в Украину без установленной цели, отправляются обратно.

Также премьер-министр заявлял, что обустройство границы с РФ поможет остановить диверсионные группы и поставки оружия.

Как сообщал УНИАН, после того, как Россия осуществила аннексию Крыма, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий сообщил, что Украина введет визовый режим с Россией.

Вместе с тем, 20 марта премьер-министр Украины Арсений Яценюк высказал мнение, что Украине не следует спешить ни с введением визового режима с Россией, ни с переходом на поездки в Российскую Федерацию по загранпаспортам.

Позже Министерство иностранных дел Украины сообщило, что уже разработало предложения относительно введения визового режима с РФ, которые будут рассмотрены на заседании правительства.