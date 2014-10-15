Украина не будет менять Соглашение об ассоциации с ЕС по требованию России - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебийнис.

"Это позиция не только Украины, это позиция ЕС о том, что никаких изменений в Соглашения об ассоциации, которое, кстати, уже ратифицировано как Верховной Радой, так и европейским парламентом и парламентами целого ряда других государств, быть не может", - подчеркнул Перебийнис.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин надеется откорректировать некоторые положения Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

В то же время Украина и ЕС отмечают, что внесение изменений в Соглашения об ассоциации по требованию третьей стороны является неприемлемым.

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Справка УНИАН. Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, отложив подписание экономической части, включающее положения о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.

После избрания президента Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня.

16 сентября Верховная Рада синхронно с Европарламентом ратифицировала Соглашение об ассоциации, включая создание зоны свободной торговли. Чтобы получить полную правовую силу, Соглашение должны ратифицировать все 28 стран-членов ЕС.