Украина не будет менять Соглашение об ассоциации с ЕС по требованию России - МИД
Никаких изменений в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС не будет внесено.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебийнис.
"Это позиция не только Украины, это позиция ЕС о том, что никаких изменений в Соглашения об ассоциации, которое, кстати, уже ратифицировано как Верховной Радой, так и европейским парламентом и парламентами целого ряда других государств, быть не может", - подчеркнул Перебийнис.
Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин надеется откорректировать некоторые положения Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.
В то же время Украина и ЕС отмечают, что внесение изменений в Соглашения об ассоциации по требованию третьей стороны является неприемлемым.
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Справка УНИАН. Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, отложив подписание экономической части, включающее положения о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.
После избрания президента Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня.
16 сентября Верховная Рада синхронно с Европарламентом ратифицировала Соглашение об ассоциации, включая создание зоны свободной торговли. Чтобы получить полную правовую силу, Соглашение должны ратифицировать все 28 стран-членов ЕС.