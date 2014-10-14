Нардепы ночью "кастрировали" закон об Антикоррупционном бюро, превратив его в фикцию

Об этом говорится в заявлении Центра противодействия коррупции, сообщает «Украинская правда».

Как заявляют активисты, правки к законопроекту об Антикоррупционном бюро, которые могут сделать деятельность Бюро непрозрачной, внесены депутатами от "Батькивщины" Сергеем Пашинским и "Удара" Ростиславом Павленко.

В частности, заявляют в ЦПК, правками Пашинского и Павленко уничтожается положение о невозможности работать в Бюро людям, которые последние 5 лет служили в правоохранительных органах, которые занимались "борьбой с коррупцией" в МВД, СБУ, прокуратуре, налоговой и других силовых ведомствах.

Это не позволит, по словам активистов, "набрать новых людей, а не тех, которые работают и поддерживают коррупционную систему сегодня".

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Кроме того исчезло положение, относительно обязательного прохождения полиграфа всеми сотрудниками Бюро при приеме на работу, что дало бы дополнительную возможность проверки "ключевых" борцов с высокопоставленной коррупцией на честность и непричастность к схемам".

Правками Пашинского-Павленко также существенно урезали политическую независимость Бюро.

"Если раньше освободить главу по политическим мотивам было невозможно, то теперь, по представлению 150 народных депутатов, то есть 1, или максимум 2 фракций в парламенте, можно поднять вопрос об отстранении председателя. Поддержать это должны 226 народных депутатов, то есть простым большинством Рады", - говорится в заявлении ЦПК.

Кроме того, внесенными правками был изменен и порядок оплаты работы сотрудников Бюро. Ранее законом определялась минимальная заработная плата следователя на уровне не менее 18 тысяч гривен, что должно обеспечить неподкупность сотрудников.

"С одной стороны создание спецоргана по борьбе с коррупцией среди высокопоставленных должностных лиц является достижением для Украины, но, фактически, Бюро уже с самого создания будет органом-инвалидом, ведь не будет иметь политической независимости. А работать в нем смогут те же старые кадры", - заявила Дарья Каленюк, исполнительный директор ЦПК.